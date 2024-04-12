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В России
Опубликовано 12 апреля 2024, 19:44
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В России создали универсальную установку для тестирования качества изделий

С помощью ультразвука
Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали универсальную установку для тестирования качества и надежности различных изделий с помощью ультразвука. Этот подход предотвращает повреждения при тестировании и позволяет работать в автоматизированном режиме.
В России создали универсальную установку для тестирования качества изделий

© Ferra.ru

Установка представляет собой комплекс из четырех частей, включая дефектоскоп с ультразвуковым преобразователем, механическую систему позиционирования объекта, блок управления и специальную емкость для изделия. Система позволяет сканировать объекты вне зависимости от их формы, размера и сложности, обеспечивая автоматизированный контроль и анализ результатов.

Ультразвуковой преобразователь генерирует и регистрирует звуковую энергию, а объект сканируется по пяти осям для полного покрытия. Результаты передаются на компьютер, где появляется изображение внутренней структуры изделия. Система может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, обеспечивая удобство использования и высокую точность тестирования.

Исследование проведено специалистами ЛЭТИ с целью создания универсальной системы для неразрушающего контроля различных объектов. Новая установка позволит существенно упростить процесс тестирования и повысить его эффективность, что важно для промышленных предприятий и научных исследований.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#наука