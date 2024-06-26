В России создали универсальные угольные сорбенты для очистки воды и воздуха

Опубликовано 26 июня 2024, 12:03
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В России создали универсальные угольные сорбенты для очистки воды и воздухаТехнология является экологически чистой
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали универсальные угольные сорбенты для очистки воды и воздуха. Их можно эффективно использоваться для удаления нефтепродуктов и тяжелых металлов из воды, а также для фильтрации питьевой воды от основных загрязнителей.
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Применение новых сорбентов возможно не только в водоочистке, но и в респираторах, противогазах и промышленных системах газоочистки. Разработка включает семь модификаций угольного сорбента, которые могут быть адаптированы под различные задачи с помощью специальной технологии активации сорбционных центров, добавили в пресс-службе ведомства.
Эта технология является низкоуглеродной, малоотходной и экологически чистой, что делает ее особенно актуальной. Проект поддержан грантами Красноярского краевого фонда науки и Фонда содействия инновациям.