В России создали универсальные угольные сорбенты для очистки воды и воздуха

Применение новых сорбентов возможно не только в водоочистке, но и в респираторах, противогазах и промышленных системах газоочистки. Разработка включает семь модификаций угольного сорбента, которые могут быть адаптированы под различные задачи с помощью специальной технологии активации сорбционных центров, добавили в пресс-службе ведомства.

Эта технология является низкоуглеродной, малоотходной и экологически чистой, что делает ее особенно актуальной. Проект поддержан грантами Красноярского краевого фонда науки и Фонда содействия инновациям.