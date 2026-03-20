В России создали универсальный подъемник-носилки для маломобильных пациентов

Опубликовано 20 марта 2026, 22:01
В России создали универсальный подъемник-носилки для маломобильных пациентовУстройство способно поднимать до 250 кг
Холдинг «Росэл», входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал опытный образец универсального подъемника для людей с ограниченной мобильностью. Новинка объединяет в себе функции носилок и лестничного подъемника. Ее конструкция позволяет перемещать пациентов как по ровной поверхности, так и по лестничным пролетам в зданиях без лифтов.
Устройство оснащено системой электрических толкателей, которая обеспечивает плавность хода без рывков. На панели управления предусмотрена светодиодная индикация режимов подъема и спуска. По предварительным данным, максимальная нагрузка составляет 250 килограммов, а заряда аккумуляторов хватит примерно на 70 этажей.
Первый опытный образец уже передан в военный госпиталь для тестирования в реальных условиях. В холдинге уточнили, что разработка ведется Многопрофильным производственным предприятием. Обратная связь от медицинского персонала поможет доработать конструкцию. Ожидается, что изделие заменит зарубежные аналоги в медицинских и социальных учреждениях.