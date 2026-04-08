В России создали упаковку из углекислого газа с помощью бактерий

Сначала CO2 с помощью катализатора превращают в простые органические соединения — формиаты. Затем их поглощают специальные микроорганизмы. Среди них — грамотрицательная бактерия Cupriavidus necator. Ученые выделили из окружающей среды 80 кандидатов, но только три штамма оказались способны производить «биоупаковку». Эти микробы развивались в неблагоприятных условиях, например в почвах, загрязненных тяжелыми металлами.

Новая технология позволит крупным предприятиям получать несколько тонн материала, который разлагается природой за несколько лет. В отличие от традиционного захоронения CO2, этот подход более эффективен и менее затратен. Сейчас разработка находится на лабораторном уровне. В будущем ученые планируют адаптировать полимер для 3D-печати.