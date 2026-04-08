Опубликовано 08 апреля 2026, 18:41
В России создали упаковку из углекислого газа с помощью бактерий

Материал разлагается за несколько лет
В пресс-службе Тульского государственного университета (ТулГУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ перерабатывать углекислый газ в биоразлагаемый упаковочный материал, похожий на полиэтилен. В основе технологии лежат бактерии, которые производят полимеры для запасания питательных веществ. Исследование поддержано Российским научным фондом и правительством Тульской области.
Сначала CO2 с помощью катализатора превращают в простые органические соединения — формиаты. Затем их поглощают специальные микроорганизмы. Среди них — грамотрицательная бактерия Cupriavidus necator. Ученые выделили из окружающей среды 80 кандидатов, но только три штамма оказались способны производить «биоупаковку». Эти микробы развивались в неблагоприятных условиях, например в почвах, загрязненных тяжелыми металлами.

Новая технология позволит крупным предприятиям получать несколько тонн материала, который разлагается природой за несколько лет. В отличие от традиционного захоронения CO2, этот подход более эффективен и менее затратен. Сейчас разработка находится на лабораторном уровне. В будущем ученые планируют адаптировать полимер для 3D-печати.