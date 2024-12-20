В России создали усилитель сигналов для оптоволоконных сетей

До сих пор существующие усилители работали только с сигналами длиной волны 1550 нанометров, что ограничивало возможности для передачи больших объемов данных. Новый прибор, разработанный учеными из Института химии высокочистых веществ РАН, способен усиливать сигналы в диапазоне от 1250 до 1500 нанометров. Это расширяет полосу пропускания на 250 нанометров.

Основное отличие нового усилителя заключается в использовании висмута вместо традиционного эрбия. Атомы висмута по-разному взаимодействуют с частицами света, что позволяет значительно увеличить диапазон усиления. Устройство представляет собой световоды, состоящие из кварцевого стекла с прослойками из фосфоросиликатного и германосиликатного стекла с висмутом.

Прототип усилителя, сопоставимый по размерам с ноутбуком, уже продемонстрировал свою эффективность. Он способен усилить сигнал на необычно широком диапазоне длин волн, что повысит количество данных, передаваемых через оптоволокно, и значительно улучшит пропускную способность магистральных сетей.