В России создали установку для глубокой очистки воды

Установка подходит для применения в таких сферах, как птицеводство, свиноводство и крупное животноводство. Очистка в системе основана на электрогидравлическом эффекте: в жидкости происходит высоковольтный разряд, создающий давление и ударные волны. Это позволяет разрушать вредные примеси и полностью устранять микрофлору, включая запах и бактерии.

Одной из особенностей установки является почти полное отсутствие движущихся элементов и герметичная конструкция. Это повышает надежность и снижает энергозатраты. Как утверждает разработчик, после обработки вода становится безопасной для питья.