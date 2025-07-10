В России создали установку для глубокой очистки воды

Опубликовано 10 июля 2025, 19:561 мин.
В России создали установку для глубокой очистки водыСистема избавляет сточные воды от микрофлоры и запаха
Российский инженер Владимир Горбашов разработал и запатентовал очистной комплекс, который предназначен для предприятий агропромышленного сектора. Проект реализован при поддержке Национальной технологической инициативы и ориентирован на эффективную переработку сточных вод, в том числе с животноводческих ферм.
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Установка подходит для применения в таких сферах, как птицеводство, свиноводство и крупное животноводство. Очистка в системе основана на электрогидравлическом эффекте: в жидкости происходит высоковольтный разряд, создающий давление и ударные волны. Это позволяет разрушать вредные примеси и полностью устранять микрофлору, включая запах и бактерии.
Одной из особенностей установки является почти полное отсутствие движущихся элементов и герметичная конструкция. Это повышает надежность и снижает энергозатраты. Как утверждает разработчик, после обработки вода становится безопасной для питья.