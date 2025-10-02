В России создали установку для испытаний магниевых сплавов медицинских имплантов

Опубликовано 02 октября 2025, 13:281 мин.
В России создали установку для испытаний магниевых сплавов медицинских имплантовОборудование оценит долговечность биорезорбируемых материалов
В пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) сообщили, что разработали первую в стране установку для испытания магниевых сплавов, используемых в производстве медицинских имплантов. Оборудование позволяет оценивать долговечность материалов в условиях, имитирующих человеческий организм.
Как пояснили в вузе, биорезорбируемые сплавы открывают новые возможности в хирургии — созданные из них импланты постепенно растворяются в теле после выполнения своей функции. Однако для безопасного применения необходимо точно изучать их поведение в агрессивной биологической среде. Ранее подобные испытания проводились только в зарубежных лабораториях.
Новая установка воспроизводит воздействие физиологических растверов и циклических нагрузок на материал. Это позволяет исследовать коррозионно-усталостную долговечность сплавов, что критически важно для создания имплантов с заданным сроком службы.