В России создали установку для испытаний магниевых сплавов медицинских имплантов

Как пояснили в вузе, биорезорбируемые сплавы открывают новые возможности в хирургии — созданные из них импланты постепенно растворяются в теле после выполнения своей функции. Однако для безопасного применения необходимо точно изучать их поведение в агрессивной биологической среде. Ранее подобные испытания проводились только в зарубежных лабораториях.

Новая установка воспроизводит воздействие физиологических растверов и циклических нагрузок на материал. Это позволяет исследовать коррозионно-усталостную долговечность сплавов, что критически важно для создания имплантов с заданным сроком службы.