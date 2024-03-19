В России создали установку для исследования материалов размером с нанограмм

Опубликовано 19 марта 2024, 15:22
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В России создали установку для исследования материалов размером с нанограммЗа несколько миллисекунд
Ученые из Университета МИСИС создали новое оборудование, которое позволяет изучать тепловые свойства и структуру материалов размером от одного нанограмма всего за несколько миллисекунд. Это позволяет наблюдать процессы, происходящие в веществе при быстром изменении его температуры на тысячи градусов за секунду.
Измерительная ячейка устройства представляет собой тонкую мембрану на основе кремния, которая одновременно выполняет роль подложки для образца и микросхемы. Благодаря этому устройству ученые могут контролировать процессы нагрева материала и одновременно измерять тепловые эффекты и процессы в его внутренней структуре.
С помощью этой технологии специалисты смогут моделировать процессы производства полимерной продукции на очень маленьких объемах материалов. Кроме того, устройство поможет ускорить синтез фармацевтических препаратов, что может стать важным шагом в развитии медицины и фармацевтики.