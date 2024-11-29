В России
Опубликовано 29 ноября 2024, 14:32
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В России создали установку для керамических покрытий турбин

Новый подход снижает затраты
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали пилотную установку для нанесения термобарьерных керамических покрытий на лопатки газотурбинных двигателей. Устройство позволяет снизить себестоимость и энергопотребление по сравнению с зарубежными аналогами.
В России создали установку для керамических покрытий турбин

© Ferra.ru

Разработка основана на использовании уникальных форвакуумных плазменных источников электронов. Эти устройства эффективно воздействуют на непроводящую керамику, обеспечивая равномерное и качественное нанесение покрытия. По словам Юрия Юшкова, руководителя лаборатории и доктора технических наук, установка использует два электронных источника: один нагревает лопатку до нужной температуры, а другой испаряет керамику для создания покрытия.

Новый подход оказался не только эффективным, но и компактным. Для размещения установки требуется всего около 20 квадратных метров. При этом устройство способно обрабатывать до восьми лопаток за время, сопоставимое с заводскими стандартами, при значительно меньших затратах на электроэнергию. Это особенно важно на фоне ухода с рынка зарубежных производителей.

Сегодня установка работает на 70% мощности, но к ноябрю будет готова к полной нагрузке.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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