В России создали установку для керамических покрытий турбин

Разработка основана на использовании уникальных форвакуумных плазменных источников электронов. Эти устройства эффективно воздействуют на непроводящую керамику, обеспечивая равномерное и качественное нанесение покрытия. По словам Юрия Юшкова, руководителя лаборатории и доктора технических наук, установка использует два электронных источника: один нагревает лопатку до нужной температуры, а другой испаряет керамику для создания покрытия.

Новый подход оказался не только эффективным, но и компактным. Для размещения установки требуется всего около 20 квадратных метров. При этом устройство способно обрабатывать до восьми лопаток за время, сопоставимое с заводскими стандартами, при значительно меньших затратах на электроэнергию. Это особенно важно на фоне ухода с рынка зарубежных производителей.

Сегодня установка работает на 70% мощности, но к ноябрю будет готова к полной нагрузке.