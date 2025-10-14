В России создали установку для предотвращения выбросов серной кислоты

Опубликовано 14 октября 2025, 23:111 мин.
В России создали установку для предотвращения выбросов серной кислотыОборудование заменит импортные аналоги на нефтезаводах
Российская инжиниринговая компания «Топтех» разработала и запустила в производство первый отечественный блок управления кислотным туманом. Оборудование предотвращает выбросы мелкодисперсных частиц серной кислоты в атмосферу и может использоваться на нефтеперерабатывающих заводах.
© Ferra.ru
Головной образец уже прошел приемочные испытания и введен в эксплуатацию на одном из российских НПЗ. Блок является частью установки производства серной кислоты методом мокрого катализа и полностью совместим с существующими технологическими линиями, сообщили в компании.
Как отметил генеральный директор компании Алексей Поляков, разработка позволит заменить вышедшие из строя аппараты западных производителей. В настоящее время оборудование на 75% состоит из российских комплектующих, и компания планирует полностью отказаться от оставшихся импортных компонентов.