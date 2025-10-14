В России создали установку для предотвращения выбросов серной кислоты

Головной образец уже прошел приемочные испытания и введен в эксплуатацию на одном из российских НПЗ. Блок является частью установки производства серной кислоты методом мокрого катализа и полностью совместим с существующими технологическими линиями, сообщили в компании.

Как отметил генеральный директор компании Алексей Поляков, разработка позволит заменить вышедшие из строя аппараты западных производителей. В настоящее время оборудование на 75% состоит из российских комплектующих, и компания планирует полностью отказаться от оставшихся импортных компонентов.