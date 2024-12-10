В России создали установку для производства кристаллов нитрида галлия

Опубликовано 10 декабря 2024, 19:361 мин.
В России создали установку для производства кристаллов нитрида галлияНовая технология ускорит развитие силовой микроэлектроники
В России разработана первая отечественная установка для получения кристаллов нитрида галлия на 200-миллиметровых кремниевых подложках. Этот важный шаг в области микроэлектроники был достигнут благодаря усилиям специалистов из АО «НИИТМ» (входит в ГК «Элемент»), НТЦ микроэлектроники РАН и ООО «Софт-Импакт».
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Нитрид галлия используется для создания компонентов сверхвысокочастотной и силовой микроэлектроники, которые применяются в различных устройствах — от зарядных станций для электромобилей до бытовой электроники, такой как телефоны и ноутбуки.
По словам Юлии Сухорословой, директора направления электронного машиностроения ГК «Элемент», разработки с использованием нитрида галлия отличаются высокой мощностью и стойкостью. Это позволяет ускорить процесс зарядки и повысить эффективность работы современных устройств.
Например, компоненты на основе нитрида галлия могут применяться в управлении зарядными станциями для электромобилей, что значительно ускоряет восполнение энергии по сравнению с традиционными технологиями.