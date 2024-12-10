В России создали установку для производства кристаллов нитрида галлия

Нитрид галлия используется для создания компонентов сверхвысокочастотной и силовой микроэлектроники, которые применяются в различных устройствах — от зарядных станций для электромобилей до бытовой электроники, такой как телефоны и ноутбуки.

По словам Юлии Сухорословой, директора направления электронного машиностроения ГК «Элемент», разработки с использованием нитрида галлия отличаются высокой мощностью и стойкостью. Это позволяет ускорить процесс зарядки и повысить эффективность работы современных устройств.

Например, компоненты на основе нитрида галлия могут применяться в управлении зарядными станциями для электромобилей, что значительно ускоряет восполнение энергии по сравнению с традиционными технологиями.