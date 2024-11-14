В России создали устройство для борьбы с грибками с помощью УФ-излучения

Новое устройство было создано по запросу крымских сельхозпроизводителей, поскольку грибковые инфекции — одна из самых частых причин заболеваний винограда. Устройство предназначено для применения на виноградниках, где заражение болезнетворными грибками вызывает значительные потери урожая.

Как пояснил Иван Соболевский, заведующий отделом механизации НИИСХ, ультрафиолетовое излучение воздействует на ДНК грибковых патогенов, разрушая её и вызывая гибель микроорганизмов. При этом доза излучения для самих растений абсолютно безопасна, а технология обработки исключает повреждение стеблей винограда. Устройство оснащено системой охлаждения и защитой от внешних воздействий, таких как капли воды или посторонние предметы. Это улучшает эксплуатационные характеристики и повышает надежность работы устройства.