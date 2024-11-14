В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 14:57
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В России создали устройство для борьбы с грибками с помощью УФ-излучения

Новая разработка поможет защитить виноградники от заболеваний
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма получили патент на устройство, которое поможет бороться с грибковыми заболеваниями растений с использованием ультрафиолетового излучения. Это первая отечественная разработка в области сельскохозяйственного машиностроения, предназначенная для таких целей.
В России создали устройство для борьбы с грибками с помощью УФ-излучения

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Новое устройство было создано по запросу крымских сельхозпроизводителей, поскольку грибковые инфекции — одна из самых частых причин заболеваний винограда. Устройство предназначено для применения на виноградниках, где заражение болезнетворными грибками вызывает значительные потери урожая.

Как пояснил Иван Соболевский, заведующий отделом механизации НИИСХ, ультрафиолетовое излучение воздействует на ДНК грибковых патогенов, разрушая её и вызывая гибель микроорганизмов. При этом доза излучения для самих растений абсолютно безопасна, а технология обработки исключает повреждение стеблей винограда. Устройство оснащено системой охлаждения и защитой от внешних воздействий, таких как капли воды или посторонние предметы. Это улучшает эксплуатационные характеристики и повышает надежность работы устройства.