В России создали устройство для мгновенного уничтожения микросхем памяти

Опубликовано 02 июля 2025, 21:131 мин.
В России создали устройство для мгновенного уничтожения микросхем памятиНовый метод защищает данные от несанкционированного доступа
Российские ученые из Всероссийского федерального ядерного центра разработали устройство для экстренного уничтожения микросхем памяти. Его основная задача — защитить информацию от доступа посторонних путем полного разрушения носителя данных.
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Патент на изобретение опубликован на сайте Роспатента. Устройство представляет собой герметичный корпус, внутри которого находится пиротехнический заряд и инициирующий элемент с токоведущими электродами и мостиком накаливания. При подаче электрического сигнала мостик нагревается и воспламеняет заряд. В результате выделяются раскаленные газы, которые разрывают корпус и буквально выжигают микросхему.
Экспериментально доказано, что технология эффективно разрушает различные модели микросхем памяти, включая 1623РТ1Т и MT29F128G08AJAAAWP-IT:A, обеспечивая гарантированное уничтожение записанных данных. При этом воздействие ограничено самим устройством, и окружающий электронный блок не повреждается.