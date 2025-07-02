В России создали устройство для мгновенного уничтожения микросхем памяти

Патент на изобретение опубликован на сайте Роспатента. Устройство представляет собой герметичный корпус, внутри которого находится пиротехнический заряд и инициирующий элемент с токоведущими электродами и мостиком накаливания. При подаче электрического сигнала мостик нагревается и воспламеняет заряд. В результате выделяются раскаленные газы, которые разрывают корпус и буквально выжигают микросхему.

Экспериментально доказано, что технология эффективно разрушает различные модели микросхем памяти, включая 1623РТ1Т и MT29F128G08AJAAAWP-IT:A, обеспечивая гарантированное уничтожение записанных данных. При этом воздействие ограничено самим устройством, и окружающий электронный блок не повреждается.