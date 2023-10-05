В России создали устройство для наблюдения за экологическим состоянием водоемов

В России создали устройство для наблюдения за экологическим состоянием водоемовОбразец прошел сертификацию
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала, что ученые вуза создали устройство для наблюдения за экологическим состоянием водоемов в режиме реального времени, пишет ТАСС.
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Устройство было создано в рамках "Приоритет-2030", программы стратегического академического лидерства.
Созданный экспериментальный образец прошел необходимую сертификацию и в скором времени начнет работу в реке Великой.
В рамках "Приоритет-2030" мы взяли проект по экологическому сопровождению тех территорий, которые есть в Псковской области, различных экосистем. Экспериментальный образец сделан. Он прошел всю сертификацию, все испытания на уровне министерств, которые необходимо. И мы в октябре напротив нашего корпуса по улице Красноармейской выставим в реку Великую прибор, который будет отслеживать в текущем режиме и брать все пробы. Это прибор достаточно серьезный, мы надеемся, что он пойдет в промышленность. Это чисто разработка наших ученых.