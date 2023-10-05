В России создали устройство для наблюдения за экологическим состоянием водоемов

В рамках "Приоритет-2030" мы взяли проект по экологическому сопровождению тех территорий, которые есть в Псковской области, различных экосистем. Экспериментальный образец сделан. Он прошел всю сертификацию, все испытания на уровне министерств, которые необходимо. И мы в октябре напротив нашего корпуса по улице Красноармейской выставим в реку Великую прибор, который будет отслеживать в текущем режиме и брать все пробы. Это прибор достаточно серьезный, мы надеемся, что он пойдет в промышленность. Это чисто разработка наших ученых.