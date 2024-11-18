В России создали устройство для обхода «слепых зон» в 5G и 6G связи

Высокочастотная связь, на которой основываются сети 5G и 6G, обеспечивает высокую скорость передачи данных, но ее сигнал плохо проникает через здания и другие препятствия. Обычно для расширения зоны покрытия требуется установка дополнительных базовых станций, что сопряжено с большими затратами. Новый прибор, созданный учеными СПбПУ, предлагает более экономичное и эффективное решение.

Прототип устройства работает по принципу «солнечных зайчиков», направляя сигнал с помощью реконфигурируемой интеллектуальной поверхности (РИП). Эта система использует компьютерное зрение для определения местоположения абонента и управления лучом сигнала. По словам доцента Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Виталия Павлова, технология увеличивает зону покрытия на частотах выше 5−7 ГГц до 80%.