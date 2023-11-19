В России создали устройство для оперативной подводной передачи связи

Этот прибор, объединяющий акустический и оптический каналы передачи данных, позволит эффективно и оперативно обмениваться информацией на большие расстояния.

В пресс-службе отметили, что модем предназначен для передачи разнообразной информации, включая телеметрию, текстовые и визуальные данные. Его особенность заключается в том, что он сочетает два типа связи, позволяя установить контакт на дальние расстояния через акустический сигнал и передать большой объем данных с помощью оптического канала между близко расположенными устройствами.

Это устройство представляет новую эру в области подводной связи, объединяя возможности акустической и оптической передачи данных в одном компактном приборе. Это значительное улучшение по сравнению с отдельными приборами, позволяя избежать сложных кабелей и лишних элементов, что делает его более удобным и эффективным в использовании, добавил старший научный сотрудник лаборатории "Робототехника и интеллектуальные системы управления" Константин Кебкал.