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В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 17:26
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В России создали устройство для определения возраста и состояния деревьев

С помощью ПО
Молодые ученые из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали устройство, которое за 10 секунд может определить возраст и заболевания деревьев без необходимости их спиливать. По словам разработчиков, новинка является более точной и доступной по сравнению с уже существующими аналогами.
В России создали устройство для определения возраста и состояния деревьев

© Ferra.ru

Прибор позволяет фотографировать ствол дерева и автоматически проводить анализ данных с помощью специального программного обеспечения. Это особенно актуально для городской среды и заповедников, где необходимо следить за состоянием зеленых насаждений. Создатели отмечают, что использование бесконтактных методов важно для сохранения деревьев, так как спил может быть затруднен и нанести вред растению.

Прибор состоит из двух частей — программной и аппаратной, которые работают в синхронизации для получения и анализа данных. Полученные результаты позволяют оценить состояние и развитие дерева в соответствии с его возрастом, что способствует более эффективному управлению зелеными насаждениями и сохранению экосистемы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#природа
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#Леса
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#технологии
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#ПО