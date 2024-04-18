В России создали устройство для определения возраста и состояния деревьев

Прибор позволяет фотографировать ствол дерева и автоматически проводить анализ данных с помощью специального программного обеспечения. Это особенно актуально для городской среды и заповедников, где необходимо следить за состоянием зеленых насаждений. Создатели отмечают, что использование бесконтактных методов важно для сохранения деревьев, так как спил может быть затруднен и нанести вред растению.

Прибор состоит из двух частей — программной и аппаратной, которые работают в синхронизации для получения и анализа данных. Полученные результаты позволяют оценить состояние и развитие дерева в соответствии с его возрастом, что способствует более эффективному управлению зелеными насаждениями и сохранению экосистемы.