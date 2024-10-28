В России создали устройство для передачи информации с помощью света

Устройство изменяет свои электрические свойства в зависимости от длины волны света. При облучении желтым и фиолетовым светом оно «тормозит» ток, в то время как при воздействии остальных волн становится отличным проводником. Исследователи провели эксперименты, показывающие, что в присутствии света других спектров проводимость устройства значительно улучшается.

Созданный оптоэлектронный компонент может быть использован в различных областях, включая бытовую, промышленную и медицинскую электронику. Способность реагировать на свет открывает новые возможности для разработки оптических транзисторов и светодиодов. По словам Ивана Бобринецкого, доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института интегральной электроники имени академика К. А. Валиева Национального исследовательского университета «МИЭТ», перспективы данного устройства включают генетическую настройку белков на чувствительность к определенным длинам волн, что может значительно ускорить вычислительные процессы.

В разработке участвовали ученые из Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники», Сколковского института науки и технологий и Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.