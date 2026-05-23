В России создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость

В вузе сообщили, что проект также включает программное обеспечение для испытаний СВЧ-изделий в безэховой камере. Разработка стала частью программы по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования антенных систем и СВЧ-устройств.

Устройство позволяет выявлять уязвимости в конструкции микроэлектроники и проверять электромагнитную совместимость компонентов между собой. Технологию планируют применять при создании электроники для авиации, космической отрасли, промышленности и оборонной техники.

В ТУСУРе также рассчитывают создать два отдельных САПР-комплекса: для СВЧ-интегральных схем и для антенных систем.