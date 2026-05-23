В России
Опубликовано 23 мая 2026, 13:32
1 мин.

В России создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость

Разработка нужна для авиации и СВЧ-техники
В пресс-службе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза разработали устройство для испытаний микросхем на устойчивость к электромагнитным помехам. Решение предназначено для проверки монолитных и гибридных интегральных схем в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.
В России создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость

© Ferra.ru

В вузе сообщили, что проект также включает программное обеспечение для испытаний СВЧ-изделий в безэховой камере. Разработка стала частью программы по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования антенных систем и СВЧ-устройств.

Устройство позволяет выявлять уязвимости в конструкции микроэлектроники и проверять электромагнитную совместимость компонентов между собой. Технологию планируют применять при создании электроники для авиации, космической отрасли, промышленности и оборонной техники.

В ТУСУРе также рассчитывают создать два отдельных САПР-комплекса: для СВЧ-интегральных схем и для антенных систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#микросхема
,
#технологии
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость