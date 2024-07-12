В России создали устройство для зарядки беспилотников в воздухе

Используя индуктивную беспроводную зарядку, устройство позволяет дронам получать электрический ток во время полета, без необходимости возвращения на базу или замены аккумуляторов.

В пресс-службе вуза отметили, что разработка предназначена для различных типов беспилотников, включая квадрокоптеры и аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Она не требует внутренней модификации летательных аппаратов, благодаря чему устройство легко устанавливается и снимается. Планируется интеграция с GNSS-модулем для повышения точности и автономности в пространстве.

Проект разработки был поддержан грантом «Умник», выигранным инженером Виталием Зубовым, добавили в пресс-службе.