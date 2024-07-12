В России создали устройство для зарядки беспилотников в воздухе

Опубликовано 12 июля 2024, 21:53
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В России создали устройство для зарядки беспилотников в воздухеОно легко устанавливается
Научно-исследовательская лаборатория цифровой обработки сигналов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) представила новое зарядное устройство для беспилотных летательных аппаратов, которое можно использовать во время полета беспилотника.
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Используя индуктивную беспроводную зарядку, устройство позволяет дронам получать электрический ток во время полета, без необходимости возвращения на базу или замены аккумуляторов.
В пресс-службе вуза отметили, что разработка предназначена для различных типов беспилотников, включая квадрокоптеры и аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Она не требует внутренней модификации летательных аппаратов, благодаря чему устройство легко устанавливается и снимается. Планируется интеграция с GNSS-модулем для повышения точности и автономности в пространстве.
Проект разработки был поддержан грантом «Умник», выигранным инженером Виталием Зубовым, добавили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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