В России создали устройство мониторинга системы подачи воздуха в автомобилях

Устройство обнаруживает потенциальные неисправности, предупреждает о них и контролирует техническое состояние различных систем автомобиля. Особенно важноя, что оно способно выявлять мелкие неисправности, которые могут привести к серьезным повреждениям двигателя, отметили в пресс-службе.

Разработка включает электронно-цифровую плату обработки данных, датчики, электрические линии и блоки подключения. Частота обновления информации зависит от режима работы устройства, а скорость обработки данных составляет до 0,1 секунды.

Ректор университета, Дмитрий Глушко, отмечает, что это устройство будет востребовано на предприятиях, где автотранспорт используется постоянно, включая агропромышленный сектор и городское движение.