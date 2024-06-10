В России создали устройство мониторинга системы подачи воздуха в автомобилях

Опубликовано 10 июня 2024, 23:46
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В России создали устройство мониторинга системы подачи воздуха в автомобиляхОно обнаруживает потенциальные неисправности
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Мордовского государственного университета разработали устройство, способное мониторить систему подачи воздуха в автомобильных бензиновых двигателях в реальном времени. Это устройство предоставляет возможность контролировать техническое состояние автомобилей без ежедневного осмотра.
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Устройство обнаруживает потенциальные неисправности, предупреждает о них и контролирует техническое состояние различных систем автомобиля. Особенно важноя, что оно способно выявлять мелкие неисправности, которые могут привести к серьезным повреждениям двигателя, отметили в пресс-службе.
Разработка включает электронно-цифровую плату обработки данных, датчики, электрические линии и блоки подключения. Частота обновления информации зависит от режима работы устройства, а скорость обработки данных составляет до 0,1 секунды.
Ректор университета, Дмитрий Глушко, отмечает, что это устройство будет востребовано на предприятиях, где автотранспорт используется постоянно, включая агропромышленный сектор и городское движение.