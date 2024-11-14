В России создали вещество, замедляющее коррозию имплантатов на 90%

В большинстве случаев сплавы для имплантатов не подвергаются коррозии. Однако в некоторых ситуациях, например, при инфекционных процессах, на поверхности имплантатов могут образовываться продукты коррозии, что может привести к осложнениям. Исследования, проводимые в лаборатории, направлены на синтез веществ с антимикробными и антикоррозионными свойствами, способных минимизировать такие риски.

По словам проректора по научной работе КГУ Артема Шарова, ученые синтезировали новое вещество на основе известного лекарственного препарата, которое образует защитный слой на поверхности и значительно замедляет коррозионные процессы. Вещество успешно прошло испытания, показав свою эффективность как ингибитор коррозии. На данный момент исследование находится на завершающей стадии.