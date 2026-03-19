Опубликовано 19 марта 2026, 22:29
В России создали вихревые устройства для нефтепереработки

Новые ступени для колонн напечатали на 3D-принтере
Студенты и аспиранты Университета Решетнева разработали и испытали новые вихревые контактные устройства для ректификационных колонн. Оборудование применяется в нефтеперерабатывающей и химической промышленности для разделения смесей, например нефти на бензин, керосин и дизельное топливо.
Эффективность процесса зависит от конструкции ступеней, где пар взаимодействует с жидкостью. Традиционные решения часто имеют застойные зоны и пульсации, что снижает качество. Инженеры выбрали для изучения три типа моделей с прямыми, тангенциальными и кольцевыми каналами. Оптимизация геометрии позволила расширить диапазон устойчивой работы.

Образцы напечатали на 3D-принтере, что ускорило испытания. Лучший результат показала модель с двусторонними каналами и кольцевыми завихрителями. Она уменьшает застойные зоны, снижает металлоемкость и увеличивает поверхность контакта. Это позволит сократить число ступеней в колонне и увеличить межремонтный период. На основе данных спроектировали ступень для промышленных нагрузок. Команда готовит документацию для внедрения разработки в производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
