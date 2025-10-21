В России создали виртуальную примерочную на основе ИИ

Для использования сервиса достаточно загрузить селфи и указать параметры фигуры. Искусственный интеллект адаптирует изображение одежды с учетом роста, размера и особенностей телосложения. Система обучалась на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч моделей одежды.

По словам главного редактора DRESSCODE Василия Максименко, платформа позволяет покупателям принимать более взвешенные решения при минимальных временных затратах.

Ранее ученые Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали проект государственного стандарта, который вводит гуманитарную экспертизу для систем с искусственным интеллектом (ИИ).