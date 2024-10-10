В России создали виртуальный мастер для контроля качества на производстве

Разработка представляет собой программное обеспечение, совместно работающее с камерой и экраном. Оно следит за последовательностью сборочных операций и отображает распознанные детали конструкции. Если сборщик успешно завершает этап, программа фиксирует это и предлагает перейти к следующему шагу, рассказал один из разработчиков системы, преподаватель кафедры проектирования и технологии производства морских подводных аппаратов и роботов СПбГМТУ Александр Сергеев.

В настоящее время идет работа над модулем, позволяющим системе обучаться в реальном времени. Специалист сможет демонстрировать правильные действия на камеру, фиксируя их в программе и прикрепляя необходимые документы. Также ведется разработка роботизированного комплекса с камерой, который даст возможность контролировать операции с разных ракурсов, отметил Сергеев.