В России создали виртуальный тренажер для обучения кочегаров

Опубликовано 17 июля 2024, 11:51
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В России создали виртуальный тренажер для обучения кочегаровРазработана цифровая модель котельной
В пресс-службе Вятского государственного университета (ВятГУ) сообщили, что ученые вуза разработали виртуальный тренажер «Кочегар котельной», обеспечивающий безопасное обучение специалистов в среде виртуальной реальности (VR).
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ренажер основан на цифровой модели реальной котельной, точно воссоздающей её физический прототип. По словам ученых, он позволяет осваивать навыки работы с современным оборудованием, изучать алгоритмы поведения объекта в различных ситуациях, включая аварийные, и отрабатывать управление в реальном времени, отметили в пресс-службе.
Как сообщил декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский, тренажер значительно повышает эффективность подготовки персонала за счет снижения рисков и трудозатрат. Он также подчеркнул, что виртуальные объекты точно воссоздают не только внешний вид, но и функциональные характеристики, что особенно важно для обучения в сложных условиях работы с высокотехнологичным оборудованием.