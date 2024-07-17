В России создали виртуальный тренажер для обучения кочегаров

ренажер основан на цифровой модели реальной котельной, точно воссоздающей её физический прототип. По словам ученых, он позволяет осваивать навыки работы с современным оборудованием, изучать алгоритмы поведения объекта в различных ситуациях, включая аварийные, и отрабатывать управление в реальном времени, отметили в пресс-службе.

Как сообщил декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский, тренажер значительно повышает эффективность подготовки персонала за счет снижения рисков и трудозатрат. Он также подчеркнул, что виртуальные объекты точно воссоздают не только внешний вид, но и функциональные характеристики, что особенно важно для обучения в сложных условиях работы с высокотехнологичным оборудованием.