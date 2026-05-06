В России создали водоотталкивающее покрытие для металлов

Опубликовано 06 мая 2026, 14:421 мин.
В России создали водоотталкивающее покрытие для металловИз масел и лазерной обработки
В Минобрнауки РФ сообщили, что российские ученые предложили способ получения водоотталкивающих покрытий на алюминиевых сплавах без сложного оборудования. Технология основана на двух этапах обработки и допускает использование разных углеродсодержащих жидкостей, включая отработанные нефтепродукты и растительные масла. Метод может найти применение в системах охлаждения дата центров, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сначала поверхность обрабатывают наносекундным лазером, формируя микро и наноструктуры для нужной шероховатости. Затем материал покрывают жидкостью и проводят термолиз при температуре 250−270 градусов Цельсия, в результате чего появляется гидрофобный слой.
При испытаниях вода не смачивает поверхность и скатывается при наклоне 169 градусов при норме от 150 градусов. Покрытие сохраняет свойства в агрессивной среде, отметили в ведомстве.