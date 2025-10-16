В России создали водорастворимый препарат против болезни Альцгеймера

Опубликовано 16 октября 2025, 23:571 мин.
В России создали водорастворимый препарат против болезни АльцгеймераНаночастицы целенаправленно действуют на фермент мозга
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали новый препарат для терапии болезни Альцгеймера. Водорастворимое средство на основе наночастиц европия, ванадия и лантана способно избирательно подавлять активность фермента бутирилхолинэстеразы, связанного с развитием заболевания.
Повышенная концентрация этого фермента наблюдается при накоплении белковых отложений в нейронах, что нарушает передачу сигналов между нервными клетками. Существующие лекарства часто имеют серьезные побочные эффекты или недостаточную эффективность.
Новый гибридный материал сочетает функции визуализации и терапии. Наночастицы покрыты органическими молекулами, которые активируются светом и блокируют работу фермента. Препарат демонстрирует вдвое более высокую эффективность по сравнению с аналогами.
Испытания на дафниях подтвердили хорошую биосовместимость и способность вещества накапливаться в целевых органах.