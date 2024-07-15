В России создали водоустойчивый лазерный графен

Опубликовано 15 июля 2024, 20:02
1 мин.
В России создали водоустойчивый лазерный графенДля этого он проходит обработку в вакуумной камере
Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН представили новый метод придания гидрофобности лазерно-индуцированному графену. По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, технология разработки позволяет создавать материалы, устойчивые к взаимодействию с водой, что делает их перспективными для производства водоотталкивающих покрытий и приборов, работающих в условиях высокой влажности.
© Ferra.ru
Суть нового подхода заключается в обработке лазерно-индуцированного графена в вакуумной камере при пониженном давлении после его синтеза на воздухе. Этот метод считается более совершенным по сравнению с традиционными способами гидрофобизации материалов, отметили в пресс-службе.
Графен, наноразмерная форма углерода, имеет широкий спектр применений в различных отраслях науки и техники. Однако его высокая стоимость стимулирует ученых и инженеров разрабатывать и совершенствовать графеноподобные материалы, такие как лазерно-индуцированный графен.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: