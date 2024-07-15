В России создали водоустойчивый лазерный графен

Суть нового подхода заключается в обработке лазерно-индуцированного графена в вакуумной камере при пониженном давлении после его синтеза на воздухе. Этот метод считается более совершенным по сравнению с традиционными способами гидрофобизации материалов, отметили в пресс-службе.

Графен, наноразмерная форма углерода, имеет широкий спектр применений в различных отраслях науки и техники. Однако его высокая стоимость стимулирует ученых и инженеров разрабатывать и совершенствовать графеноподобные материалы, такие как лазерно-индуцированный графен.