В России создали VR-нейротренажер для помощи детям с СДВГ

Опубликовано 07 июня 2024, 08:03
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В России создали VR-нейротренажер для помощи детям с СДВГЕго можно использовать в домашних условиях
В Новосибирске создан нейротренажер для помощи школьникам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это VR-устройство может значительно облегчить жизнь семей, сталкивающихся с этими проблемами.
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Автор проекта, нейропсихолог Наталья Фромм, подчеркнула, что такие дети нуждаются в систематических и продолжительных занятиях, которые часто недоступны из-за недостатка специалистов и сложности посещения сеансов в других городах.
Нейротренажер представляет собой веб-приложение, позволяющее родителям проводить коррекционные занятия с детьми через виртуальную реальность. Этот метод игрового обучения помогает снизить гиперактивность и повысить уровень внимания у школьников с СДВГ.
Принципиальное отличие метода в том, что он доступен для проведения в домашних условиях в любое удобное время. Статистика прохождения заданий и динамика улучшения показателей отображаются в личном кабинете приложения.