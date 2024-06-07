В России создали VR-нейротренажер для помощи детям с СДВГ

Автор проекта, нейропсихолог Наталья Фромм, подчеркнула, что такие дети нуждаются в систематических и продолжительных занятиях, которые часто недоступны из-за недостатка специалистов и сложности посещения сеансов в других городах.

Нейротренажер представляет собой веб-приложение, позволяющее родителям проводить коррекционные занятия с детьми через виртуальную реальность. Этот метод игрового обучения помогает снизить гиперактивность и повысить уровень внимания у школьников с СДВГ.

Принципиальное отличие метода в том, что он доступен для проведения в домашних условиях в любое удобное время. Статистика прохождения заданий и динамика улучшения показателей отображаются в личном кабинете приложения.