В России создали VR-полигон для обучения криминалистов

Новая разработка получила название «Виртуальное место происшествия». Она помогает исключить влияние человеческого фактора при проверке знаний студентов, что уменьшает вероятность ошибок в реальной практике. Как отметила студентка Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Рената Хасанова, аналогичные системы на рынке имеют ограничения в графике и управлении. Созданный полигон позволяет устранять эти недостатки, делая обучение более удобным и эффективным.

Сценарии происшествий для полигона разрабатываются с участием действующих сотрудников правоохранительных органов и преподавателей университета. Это помогает создать реалистичные и разнообразные ситуации, которые трудно воспроизвести в условиях обычной учебной аудитории. Старший преподаватель кафедры правового обеспечения национальной безопасности Ксения Шевелева подчеркнула, что полигон учитывает актуальные требования правоохранительных органов и соответствует современным стандартам обучения.