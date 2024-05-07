В России создали VR-тренажер для подготовки врачей

Новая разработка позволяет ознакомиться с основными принципами работы аппаратов и процедурного кабинета, а также демонстрирует процедуры с применением различных аппликаторов для облучения опухолей. Он предоставляет визуальное отображение всего процесса проведения лечения, что помогает пользователям лучше понять процедуры и выбирать нужные из предложенного списка.

Создатели тренажера планируют дальнейшее усовершенствование, чтобы более детально визуализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения. Это позволит медицинским работникам более точно планировать и проводить лечение, а также улучшить свои профессиональные навыки, отметили в пресс-службе.