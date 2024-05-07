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В России
Опубликовано 07 мая 2024, 15:00
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В России создали VR-тренажер для подготовки врачей

В области лучевой терапии
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали первый отечественный VR-тренажер, который поможет специалистам в области лучевой терапии подготовиться к процедурам брахитерапии. Тренажер имитирует процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности дозы с использованием различных аппликаторов.
В России создали VR-тренажер для подготовки врачей

© Ferra.ru

Новая разработка позволяет ознакомиться с основными принципами работы аппаратов и процедурного кабинета, а также демонстрирует процедуры с применением различных аппликаторов для облучения опухолей. Он предоставляет визуальное отображение всего процесса проведения лечения, что помогает пользователям лучше понять процедуры и выбирать нужные из предложенного списка.

Создатели тренажера планируют дальнейшее усовершенствование, чтобы более детально визуализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения. Это позволит медицинским работникам более точно планировать и проводить лечение, а также улучшить свои профессиональные навыки, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#VR
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#технологии
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#медицина