В России создали VR-тренажер для подготовки врачей

Опубликовано 07 мая 2024, 15:00
1 мин.
В России создали VR-тренажер для подготовки врачейВ области лучевой терапии
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали первый отечественный VR-тренажер, который поможет специалистам в области лучевой терапии подготовиться к процедурам брахитерапии. Тренажер имитирует процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности дозы с использованием различных аппликаторов.
© Ferra.ru
Новая разработка позволяет ознакомиться с основными принципами работы аппаратов и процедурного кабинета, а также демонстрирует процедуры с применением различных аппликаторов для облучения опухолей. Он предоставляет визуальное отображение всего процесса проведения лечения, что помогает пользователям лучше понять процедуры и выбирать нужные из предложенного списка.
Создатели тренажера планируют дальнейшее усовершенствование, чтобы более детально визуализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения. Это позволит медицинским работникам более точно планировать и проводить лечение, а также улучшить свои профессиональные навыки, отметили в пресс-службе.