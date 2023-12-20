В России создали высокобелковую муку

Эксперты отмечают, что у люпина высокое содержание белка, что делает его отличной здоровой альтернативой в производстве хлебобулочных изделий. Данный продукт, который был запатентован, представляет собой перспективное дополнение к пищевой промышленности.

Исследователи подчеркнули, что дефицит белка в рационе россиян составляет около 11,5 процента, по данным Роспотребнадзора. Этот проект может быть ответом на уменьшение количества белка в обычных культурах, вызванное изменениями климата и уровня углекислого газа.