В России создали высокобелковую муку

В России создали высокобелковую мукуНа основе узколистного люпина
Ученые из Росбиотеха представили новый продукт, который может смягчить проблему дефицита белка в рационе. Их разработанная мука, извлеченная из семян узколистного люпина, является значительным источником белка, важного для здоровья мышц и тканей, пишет «Лента.ру».
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Эксперты отмечают, что у люпина высокое содержание белка, что делает его отличной здоровой альтернативой в производстве хлебобулочных изделий. Данный продукт, который был запатентован, представляет собой перспективное дополнение к пищевой промышленности.
Исследователи подчеркнули, что дефицит белка в рационе россиян составляет около 11,5 процента, по данным Роспотребнадзора. Этот проект может быть ответом на уменьшение количества белка в обычных культурах, вызванное изменениями климата и уровня углекислого газа.