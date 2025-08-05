В России
Опубликовано 05 августа 2025, 22:19
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В России создали высокоэффективный катализатор для топливных элементов

Разработка в 5,5 раза активнее коммерческих аналогов
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что специалисты вуза разработали новый катализатор для топливных элементов, значительно превосходящий существующие аналоги по эффективности и долговечности. Разработка позволяет снизить стоимость производства и увеличить срок службы устройств.
В России создали высокоэффективный катализатор для топливных элементов

© Ferra.ru

Катализатор на основе платины и меди демонстрирует в 5,5 раза более высокую активность по сравнению с коммерческими образцами. После 30 тысяч циклов тестирования материал сохранил 67% первоначальной эффективности, что соответствует мировым стандартам качества.

Как поясняют исследователи, катализаторы играют ключевую роль в топливных элементах, ускоряя химические реакции для выработки электроэнергии. Новая разработка позволяет уменьшить содержание дорогостоящей платины за счёт добавления меди, сохраняя при этом высокую производительность.

Работа проводилась в рамках проекта Российского научного фонда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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