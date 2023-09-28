В России создали высокотемпературное покрытие

На первом этапе на поверхность титана (или сплавов на его основе) сваркой взрывом наносится барьерный слой из хромоникелевого сплава, на втором – производится низкотемпературное насыщение алюминием полученной заготовки погружением в расплав (алитирование), на третьем – посттермообработка для создания градиентной структуры.