В России создали высокотемпературное покрытие

В России создали высокотемпературное покрытиеОно увеличит срок службы техники
Ученые Волгоградского государственного технического университета предложили новое покрытие, которое используется в авиационной, энергетической отраслях, а также в химическом машиностроении. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты исследования в Materials and Manufacturing Processes.
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Использование функционально-градиентных покрытий дает возможность увеличить срок службы техники при высокой температуре. Технология производства материала основывается на сварке взрывом и жидкостным алитированием.
На первом этапе на поверхность титана (или сплавов на его основе) сваркой взрывом наносится барьерный слой из хромоникелевого сплава, на втором – производится низкотемпературное насыщение алюминием полученной заготовки погружением в расплав (алитирование), на третьем – посттермообработка для создания градиентной структуры.