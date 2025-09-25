В России создали высокоточный инклинометр для строительства

Прибор предназначен для точного измерения угла наклона различных объектов относительно поверхности земли. Это необходимо для контроля безопасности при строительстве и эксплуатации высотных зданий, мостов, тоннелей и других ответственных сооружений. Инклинометр помогает вовремя обнаружить крен, который может возникнуть из-за подвижностей грунта, вибраций или погодных условий.

Как сообщил генеральный директор НИИ «Плазма» Сергей Максимов, все готово к серийному выпуску. По его словам, характеристики прибора соответствуют зарубежным аналогам, при этом цена будет более конкурентной. Уже ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.

Устройство способно работать в диапазоне от минус 45 до плюс 45 градусов и выдерживает сложные условия: высокую температуру, влажность и сильные вибрации.