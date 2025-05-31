В России
Опубликовано 31 мая 2025, 09:00
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В России создали замену стальным тросам: прочнее и легче в 4 раза

Новые ванты не ржавеют и выдерживают экстремальные нагрузки
В Саратове разработали композитные вантовые растяжки для навесных конструкций, способные заменить традиционные стальные канаты. Новая технология позволяет снизить вес конструкций и одновременно повысить их устойчивость к внешним воздействиям.
В России создали замену стальным тросам: прочнее и легче в 4 раза

© Ferra.ru

Разработкой занимались специалисты Саратовского государственного технического университета. Они создали материал на основе эпоксидной смолы с армированием из базальтовых или стеклянных волокон. Особенность технологии — добавление углеродных нанотрубок или оксида графена в связующую основу и ее последующая СВЧ-обработка. Это позволило значительно усилить прочностные характеристики изделия.

Композитные ванты выдерживают нагрузку свыше 1600 мегапаскалей и не боятся влаги, в том числе соленой. Благодаря этому они устойчивы к коррозии и требуют гораздо меньше обслуживания. Кроме того, их плотность в четыре раза меньше, чем у стали, что дает существенное снижение общего веса конструкции.

Такие растяжки могут использоваться в строительстве мостов, мачт, башен, спортивных сооружений и сельскохозяйственной техники. По словам разработчиков, технология может быть внедрена в уже существующее производство без дополнительных вложений в оборудование.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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