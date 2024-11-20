В России создали зарядную станцию для работы дронов в экстремальных условиях

Новая станция представляет собой автономную роботизированную платформу для замены аккумуляторных батарей дронов. Это решение особенно актуально для тех, кто работает в условиях, требующих большого количества вылетов, таких как экстренные службы или предприятия, обслуживающие обширные территории. Станция может функционировать при температурах от -45°C до +50°C и защищена от пыли и влаги, что делает её идеальной для работы в самых сложных климатах.

По словам генерального директора компании Николая Ряшина, такая станция может быть востребована не только в России, но и за рубежом. Особый интерес к технологии проявляют страны БРИКС и регионы Ближнего Востока, где подобные устройства могут значительно упростить и ускорить выполнение различных задач.