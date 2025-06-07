В России создали защищенный квантовый комплекс связи для обычных пользователей

Устройство, по внешнему виду напоминающее пейджер, позволяет генерировать и распределять ключи с помощью квантовых коммуникаций и NFC-интерфейса. Такая система простая в использовании и не требует специальных навыков или дополнительного оборудования. Она способна защитить банковские операции, мессенджеры и другие приложения от взлома и кражи личных данных.

Традиционные методы управления ключами имеют уязвимости, так как администраторы или операторы, имеющие к ним доступ, могут стать жертвами ошибок или взлома. Хранение всех ключей в одном месте представляет собой привлекательную цель для злоумышленников.

Разработчики МФТИ совместно с компанией «СМАРТС-Кванттелеком» создали энергонезависимый прототип системы, которая работает с производными криптографическими ключами, используя генератор случайных чисел и квантовое распределение ключей.