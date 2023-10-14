В России создали защитное жаропрочное покрытие для деталей двигателей

Особенностью разработки является наличие двух слоев внутри каждой "чешуйки": внешний наноструктурный слой повышает прочность, а внутренний субмикронный слой снижает теплопроводность материала и компенсирует температурные и механические напряжения.

Эти инновационные свойства покрытия позволяют защищать внутренние поверхности сопел и камер сгорания, а также другие ключевые элементы ракетных и авиационных двигателей.

Новая разработка может привести к значительному продлению срока службы двигателей и повысить их надежность в условиях экстремальных нагрузок.