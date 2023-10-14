В России создали защитное жаропрочное покрытие для деталей двигателей

В России создали защитное жаропрочное покрытие для деталей двигателейОно увеличит срок службы двигателей
Ученые Самарского университета имени Королева, который является участником национального проекта «Наука и университеты», разработали инновационное плазменное покрытие, предназначенное для защиты внутренних элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремальных рабочих температур, пишет Наука.рф.
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По словам ученых, это покрытие может значительно увеличить срок службы ключевых деталей горячего тракта двигателей, в том числе ракет.
В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур. Покрытие нанесено на небольшую пластину из жаростойкого материала, из которого обычно изготавливаются лопатки первой ступени турбины газотурбинного двигателя. Согласно нашим расчетам, внедрение данной инновации сможет в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей, что соответственно увеличит срок службы двигателей.
Особенностью разработки является наличие двух слоев внутри каждой "чешуйки": внешний наноструктурный слой повышает прочность, а внутренний субмикронный слой снижает теплопроводность материала и компенсирует температурные и механические напряжения.
Эти инновационные свойства покрытия позволяют защищать внутренние поверхности сопел и камер сгорания, а также другие ключевые элементы ракетных и авиационных двигателей.
Новая разработка может привести к значительному продлению срока службы двигателей и повысить их надежность в условиях экстремальных нагрузок.