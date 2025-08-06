В России создали защиту от квантовых кибератак

Особенностью новых алгоритмов стало использование хаотических вычислений, которые обеспечивают дополнительную безопасность за счёт своей непредсказуемости. Среди ключевых решений — инструмент для создания защищённых каналов передачи данных на основе криптографических алгоритмов.

Как пояснили разработчики, система анализирует специальные математические структуры, проверяет их корректность и оптимизирует для защиты информации. Также созданы решения для блокчейн-систем, доверенная среда для криптоопераций и улучшенные алгоритмы цифровой подписи.

По словам эксперта Сергея Петренко, эти инструменты особенно важны для защиты критической инфраструктуры — финансового сектора, промышленности и государственных систем, включая портал «Госуслуги». Разработка велась в рамках национальной программы «Экономика данных».