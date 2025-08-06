В России
Опубликовано 06 августа 2025, 16:44
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В России создали защиту от квантовых кибератак

Новые алгоритмы укрепят цифровую безопасность
В пресс-службе Университета Иннополис сообщили, что специалисты Центра информационной безопасности вуза представили новые алгоритмы защиты цифровых платформ от потенциальных угроз со стороны квантовых компьютеров. Разработка сочетает методы искусственного интеллекта (ИИ) и передовые математические подходы для создания многоуровневой защиты.
В России создали защиту от квантовых кибератак

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Особенностью новых алгоритмов стало использование хаотических вычислений, которые обеспечивают дополнительную безопасность за счёт своей непредсказуемости. Среди ключевых решений — инструмент для создания защищённых каналов передачи данных на основе криптографических алгоритмов.

Как пояснили разработчики, система анализирует специальные математические структуры, проверяет их корректность и оптимизирует для защиты информации. Также созданы решения для блокчейн-систем, доверенная среда для криптоопераций и улучшенные алгоритмы цифровой подписи.

По словам эксперта Сергея Петренко, эти инструменты особенно важны для защиты критической инфраструктуры — финансового сектора, промышленности и государственных систем, включая портал «Госуслуги». Разработка велась в рамках национальной программы «Экономика данных».