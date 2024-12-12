В России
Опубликовано 12 декабря 2024, 18:44
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В России создали защиту от «отравления» данных для обучения ИИ

Новые инструменты улучшат безопасность нейросетей
Российские разработчики создали новые инструменты, которые помогут защитить базы данных от «отравления», используемого для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Это нововведение значительно сократит риски сбоев в работе ИИ-систем и повысит их устойчивость к кибератакам.
В России создали защиту от «отравления» данных для обучения ИИ

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Как сообщил академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, проблема «отравления» данных, когда киберпреступники вносят искажения в обучающие базы, приводит к сбоям в работе ИИ, включая ложные результаты. Для решения этой проблемы ученые разработали набор тестовых данных SLAVA, который помогает оценить корректность алгоритмов и защититься от атак. Также были созданы доверенные версии фреймворков для работы с ИИ.

Аветисян отметил, что с ростом применения генеративных моделей ИИ, защита таких систем становится все более актуальной. Проблемы, связанные с ошибками ИИ, уже привели к мошенничествам, использующим фейковые видео и даже к судебным решениям, основанным на неверных данных. Однако, по словам академика, отказываться от ИИ невозможно — это приведет к технологическому отставанию. Вместо этого, необходимо создавать доверенные ИИ-системы, опираясь на современные научные разработки.