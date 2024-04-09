В России создали защиту от водородного разрушения оборудования

Водородное охрупчивание, вызванное накоплением водорода в металлах, может серьезно ухудшить прочностные характеристики оборудования. Однако новые барьерные покрытия помогут предотвратить это явление, обеспечивая долгосрочную и надежную работу металлических конструкций.

Экспериментальные исследования влияния водородного охрупчивания на механические свойства стали позволили ученым добиться значительных результатов. Теперь применение таких технологий открывает новые перспективы в использовании сталей и сплавов, что способствует экономической эффективности проектов водородной энергетики и расширяет диапазон доступных материалов для различных инженерных целей.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев выразил уверенность в том, что новая разработка сыграет ключевую роль в совершенствовании технологий промышленного производства и способствует развитию сферы водородной энергетики.