Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 09 апреля 2024, 22:40
1 мин.

В России создали защиту от водородного разрушения оборудования

На основе хрома
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза представили новые технологии для защиты оборудования от водородного разрушения. Они разработали барьерные покрытия на основе хрома, которые снижают проницаемость поверхности металлов для водорода более чем в три раза. Это позволит улучшить надежность работы конструкционных материалов, особенно в проектах водородной энергетики.
В России создали защиту от водородного разрушения оборудования

© Ferra.ru

Водородное охрупчивание, вызванное накоплением водорода в металлах, может серьезно ухудшить прочностные характеристики оборудования. Однако новые барьерные покрытия помогут предотвратить это явление, обеспечивая долгосрочную и надежную работу металлических конструкций.

Экспериментальные исследования влияния водородного охрупчивания на механические свойства стали позволили ученым добиться значительных результатов. Теперь применение таких технологий открывает новые перспективы в использовании сталей и сплавов, что способствует экономической эффективности проектов водородной энергетики и расширяет диапазон доступных материалов для различных инженерных целей.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев выразил уверенность в том, что новая разработка сыграет ключевую роль в совершенствовании технологий промышленного производства и способствует развитию сферы водородной энергетики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
,
#разработка
,
#исследование