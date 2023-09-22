В России создан комплекс мониторинга погоды для судов в Арктике

Система даст возможность получать детальную информацию метеорологическую и ледовую обстановку по любым районам местности, также когда у судов в Арктике будет отсутствовать связь с сушей.

Испытания системы планируют провести до конца 2024 года.

Система может работать в арктических регионах при температуре воздуха до -60 °C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс обрабатывает информацию об облачности, температуре и интенсивности осадков, а данные выводятся на монитор.