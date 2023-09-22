В России создан комплекс мониторинга погоды для судов в Арктике

В России создан комплекс мониторинга погоды для судов в АрктикеИспытания планируются до конца 2024 года
Научно-исследовательский институт телевидения, входящий в холдинг «Росэлектроника» (относится к Госкорпорации Ростех) создал комплекс мониторинга погоды для судов в Арктике.
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Система даст возможность получать детальную информацию метеорологическую и ледовую обстановку по любым районам местности, также когда у судов в Арктике будет отсутствовать связь с сушей.
Испытания системы планируют провести до конца 2024 года.
Система может работать в арктических регионах при температуре воздуха до -60 °C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс обрабатывает информацию об облачности, температуре и интенсивности осадков, а данные выводятся на монитор.
Наш комплекс по функциональности не уступает существующим системам приема гидрометеорологической информации, в том числе иностранным. Применение современных радиочастотных узлов и прогрессивного программного обеспечения позволило серьезно уменьшить габариты аппаратуры, а также снизить ее стоимость при сохранении функционала профессиональных станций. Некоторые компоненты комплекса уже продемонстрировали свою эффективность в рамках учений МЧС России и получили положительные отзывы. До конца 2024 года НИИ телевидения планирует провести все необходимые испытания и начать поставки первым заказчикам.