В России создан консорциум для развития квантовой межуниверситетской сети

Опубликовано 28 ноября 2024, 18:081 мин.
В России создан консорциум для развития квантовой межуниверситетской сетиКлючевая технология объединит научные центры страны
На IV Конгрессе молодых ученых было подписано соглашение о создании научно-образовательного консорциума для развития Межуниверситетской квантовой сети (МУКС). В консорциум вошли ведущие научные и образовательные учреждения России, включая Курчатовский институт, МГУ им. Ломоносова, Университет ИТМО и Казанский научный центр РАН.
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Инициаторами создания сети стали МГУ и «Иннопрактика», а научное руководство и администрирование осуществляет Курчатовский институт. Разработка велась при поддержке ОАО «РЖД», которое предоставило магистральную инфраструктуру для передачи квантовых данных. Это позволило объединить университеты и научные центры в единое цифровое пространство.
Консорциум займется развитием сети, созданием новых приложений для квантовых коммуникаций и подготовкой специалистов. МУКС уже стала важным шагом к реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации», утвержденной правительством РФ. Эта технология откроет новые возможности для научных исследований и повышения уровня информационной безопасности.