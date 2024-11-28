В России создан консорциум для развития квантовой межуниверситетской сети

Инициаторами создания сети стали МГУ и «Иннопрактика», а научное руководство и администрирование осуществляет Курчатовский институт. Разработка велась при поддержке ОАО «РЖД», которое предоставило магистральную инфраструктуру для передачи квантовых данных. Это позволило объединить университеты и научные центры в единое цифровое пространство.

Консорциум займется развитием сети, созданием новых приложений для квантовых коммуникаций и подготовкой специалистов. МУКС уже стала важным шагом к реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации», утвержденной правительством РФ. Эта технология откроет новые возможности для научных исследований и повышения уровня информационной безопасности.