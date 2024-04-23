В России создан кулон для защиты женщин от нападений

Важной особенностью системы является наличие встроенного онлайн-ассистента, имитирующего голос мужчины, что может отпугнуть потенциального нападателя. Предусмотрена также функция отправки световых сигналов для отпугивания преступников.

По словам лидера проекта Дениса Левшина, количество нажатий на устройство определяет, кому будут отправлены сообщения о помощи. При одном нажатии — родным и близким, при двух — пользователям в радиусе трех километров, при трех — экстренным службам.

Проект уже находится в стадии создания прототипов для устройств на базе Android, а в будущем планируется разработка версии для iOS. Также в планах — обеспечение автономной работы устройства даже при разряде телефона.