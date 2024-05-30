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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 20:01
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В России создан один из крупнейших чипов для квантовых вычислений

Он не имеет аналогов в мире
Ученые в России разработали один из самых больших в мире программируемых чипов для квантовых вычислений. Этот чип, созданный с использованием фемтосекундной лазерной печати, протестировали в Центре квантовых технологий физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
В России создан один из крупнейших чипов для квантовых вычислений

© Ferra.ru

Этот восьмиканальный программируемый интерферометр, или чип, уникален по своим характеристикам и пока не имеет аналогов в мире. Результаты этой работы были опубликованы в международном журнале Photonics Research. Ученые из Южно-Уральского государственного университета также принимали участие в создании чипа и будут использовать его для квантовых вычислений.

Этот чип может быть программируемым, что делает его более гибким в сравнении с непрограммируемыми аналогами. Специалисты отмечают, что это важный шаг в развитии квантовых вычислений, которые могут решать сложные научные и производственные задачи.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#квантовый
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#чип
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#технологии