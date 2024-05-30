В России создан один из крупнейших чипов для квантовых вычислений

Этот восьмиканальный программируемый интерферометр, или чип, уникален по своим характеристикам и пока не имеет аналогов в мире. Результаты этой работы были опубликованы в международном журнале Photonics Research. Ученые из Южно-Уральского государственного университета также принимали участие в создании чипа и будут использовать его для квантовых вычислений.

Этот чип может быть программируемым, что делает его более гибким в сравнении с непрограммируемыми аналогами. Специалисты отмечают, что это важный шаг в развитии квантовых вычислений, которые могут решать сложные научные и производственные задачи.