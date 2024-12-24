В России создан стратосферный беспилотник с автономностью полета 40 суток

«Аргус» предназначен для различных миссий, таких как поддержка связи в удаленных местах и мониторинг объектов. Он может работать в сложных условиях, например, в вахтовых поселках, полевых научных или спасательных экспедициях. Дрон обеспечивает локальную связь на инфраструктурных объектах, где традиционные средства связи могут быть недоступны.

По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, дрон способен нести полезную нагрузку до 40 кг. На его борту установлен оптический модуль с поворотной платформой, который позволяет устанавливать различные устройства для наблюдения и дистанционного зондирования Земли, такие как камеры, спектрометры и дальномеры. Также в корпусе «Аргуса» предусмотрено место для телекоммуникационного оборудования, что расширяет его функциональные возможности в зависимости от выполняемой миссии.