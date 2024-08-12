В России создан ультразвуковой спирограф для диагностики заболеваний легких

Традиционные спирографы имеют недостатки, такие как зависимость от внешних условий и необходимость частой поверки. Новый спирограф от СибГМУ обеспечивает стабильность параметров независимо от окружающей среды и требует калибровки лишь один раз на производстве.

По словам Иван Толмачева, руководителя проекта «Бионические цифровые платформы», новое устройство предназначено как для медицинских учреждений, так и для домашнего использования. Оно поможет пациентам контролировать состояние и позволит врачам точнее корректировать лечение. Прототип будет испытан в клиниках СибГМУ.

Спирография — это метод диагностики, применяемый для оценки состояния дыхательных путей при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других легочных патологиях.