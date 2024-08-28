В России создана цифровая платформа для онлайн-наблюдения за пациентами

Опубликовано 28 августа 2024, 16:111 мин.
В России создана цифровая платформа для онлайн-наблюдения за пациентамиВ критическом состоянии
В рамках форума «Технопром-2024», проходящего в Новосибирске, было подписано соглашение о создании цифровой платформы «Телереанимация». Эта система предназначена для онлайн-наблюдения за пациентами в критическом состоянии и будет внедрена в медицинских организациях Уральского федерального округа.
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Платформа позволит врачам в режиме реального времени получать данные о состоянии пациента, оперативно реагировать на угрожающие жизни ситуации, оценивать эффективность лечения и корректировать его при необходимости. Платформа будет внедрена в медицинских учреждениях Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проект реализуется при поддержке АНО «Агентство инноваций», ООО «Ин Нова» и трех университетов: Тюменского государственного, Тюменского государственного медицинского и Тюменского индустриального университетов.